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Kleemann George (Jurgis)
Kleemann George (Jurgis)
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Древо
Место рождения
Sodalė
Дата рождения
05.09.1887
Пол
Мужской
Отец
Kleemann August
1855 г.р.
Мать
(Kleemann) Elze
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1887
Отец:
Kleemann August
Мать:
Elze
Sodalė
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