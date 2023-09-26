Kleemann George (Jurgis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKleemann George (Jurgis)

Kleemann George (Jurgis)

Место рождения

Sodalė

Дата рождения

05.09.1887

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1887

Отец: Kleemann August

Мать: Elze

Sodalė
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close