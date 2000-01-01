Хабибниса Музафар-кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибниса Музафар-кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Бибитайба Мухаммаджан-кызы

Отец ребёнка: Мухаммаджан Рахимкул-улы

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мухаммад-Хафиз Мухаммаджан-улы

Отец ребёнка: Мухаммаджан Рахимкул-улы

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гумар Мухаммаджан-улы

Отец ребёнка: Мухаммаджан Рахимкул-улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаммаджан Рахимкул-улы

Смерть
Неизвестно
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