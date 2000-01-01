Хабибниса Музафар-кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бибитайба Мухаммаджан-кызы
Отец ребёнка: Мухаммаджан Рахимкул-улы
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мухаммад-Хафиз Мухаммаджан-улы
Отец ребёнка: Мухаммаджан Рахимкул-улы
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Мухаммаджан Рахимкул-улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно