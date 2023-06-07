Егор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиПо 1715
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1694
Сын: Елисей Егоров
Мать ребёнка: Жена Егора
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Алексей Егоров
Мать ребёнка: Жена Егора
29 Августа 1698 года. Петр I подписывает указ, предписываюий брить бороды и носить одежду европейского образца.
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Наталья Егорова
Мать ребёнка: Жена Егора
Рождение ребёнка
1702
Сын: Гаврила Егоров
Мать ребёнка: Жена Егора
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Петр Егоров
Мать ребёнка: Жена Егора
Смерть
По 1715