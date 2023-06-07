Егор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Андреев

Егор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

По 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Андрей Иванов

Мать: Мать Степана и Егора Андреевых

Рождение ребёнка
1694

Сын: Елисей Егоров

Мать ребёнка: Жена Егора

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Алексей Егоров

Мать ребёнка: Жена Егора

Нижневасильевское, Истра, Московская область
29 Августа 1698 года. Петр I подписывает указ, предписываюий брить бороды и носить одежду европейского образца.
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Наталья Егорова

Мать ребёнка: Жена Егора

Рождение ребёнка
1702

Сын: Гаврила Егоров

Мать ребёнка: Жена Егора

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Петр Егоров

Мать ребёнка: Жена Егора

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Смерть
По 1715
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close