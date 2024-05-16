Ульянова-Тюрина Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова (Ульянова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Ульянова) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
11.06.1838 ст.
Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
09.03.1841 ст.
Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
05.04.1842 ст.
Дочь: (Ульянова) Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
19.01.1844 ст.
Дочь: (Ульянова) Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович
Смерть
Неизвестно