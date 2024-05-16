Ульянова-Тюрина Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова-Тюрина Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова (Ульянова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Ульянова) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1838 ст.

Сын: Ульянов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1841 ст.

Сын: Ульянов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович

Рождение ребёнка
05.04.1842 ст.

Дочь: (Ульянова) Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1844 ст.

Дочь: (Ульянова) Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Ульянов-Тюрин Ефим Степанович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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