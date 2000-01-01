Коротенко наталья петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткаченко василий макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко Маланья Васильевна
Отец ребёнка: Ткаченко василий макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко марфа васильевна
Отец ребёнка: Ткаченко василий макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Ткаченко василий макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Антон Васильевич
Отец ребёнка: Ткаченко василий макарович
Смерть
Около 1966