Коротенко наталья петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенко наталья петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткаченко василий макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко василий макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Маланья Васильевна

Отец ребёнка: Ткаченко василий макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко марфа васильевна

Отец ребёнка: Ткаченко василий макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Ткаченко василий макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Антон Васильевич

Отец ребёнка: Ткаченко василий макарович

Смерть
Около 1966
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