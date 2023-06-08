Клайнова (Акшаева) Матрёна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлайнова (Акшаева) Матрёна Семёновна

Клайнова (Акшаева) Матрёна Семёновна

Место рождения

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.11.1886

Дата смерти

Между 1960 и 1961

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1886

Отец: Акшаев Семён Васильевич

Мать: Акшаева (Сухарева) Агафья Ивановна

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клайнов Рудольф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшаев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Между 14.03.1907 и 14.04.1907

Дочь: Данилова (Арцыбашева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Арцыбашев Дмитрий Петрович

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1910

Сын: Акшаев Александр Павлович

Отец ребёнка: Акшаев Павел Иванович

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1912

Сын: Акшаев Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Акшаев Павел Иванович

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Между 1960 и 1961
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.