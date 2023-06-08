Клайнова (Акшаева) Матрёна Семёновна
Место рождения
Дата рождения18.11.1886
Дата смертиМежду 1960 и 1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клайнов Рудольф
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 14.03.1907 и 14.04.1907
Дочь: Данилова (Арцыбашева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Арцыбашев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1910
Сын: Акшаев Александр Павлович
Отец ребёнка: Акшаев Павел Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1912
Отец ребёнка: Акшаев Павел Иванович
Смерть
Между 1960 и 1961
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)