Ефимов Михаил Никифорович
Место рожденияд. Дуброва, Духовщинский уезд Смоленской губернии
Дата рождения13.11.1881
Дата смерти11.08.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дуброва, Духовщинский уезд Смоленской губернии
Место жительства
С 1881
д. Дуброва, Духовщинский уезд Смоленской губернии
Место жительства
С 1909
г. Мурмелон, Франция
Место жительства
С 1910
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1910 по 1910
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Смерть
11.08.1919
г. Одесса, Одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
По 1919
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии