Ефимов Михаил Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Михаил Никифорович

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Место рождения

д. Дуброва, Духовщинский уезд Смоленской губернии

Дата рождения

13.11.1881

Дата смерти

11.08.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дуброва, Духовщинский уезд Смоленской губернии
Место жительства
С 1881
д. Дуброва, Духовщинский уезд Смоленской губернии
Место жительства
С 1909
г. Мурмелон, Франция
Место жительства
С 1910
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1910 по 1910
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Смерть
11.08.1919
г. Одесса, Одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
По 1919
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
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