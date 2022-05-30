(Чашина) Пелагея Астафьева
женский, родилась 1758
умерла 1821
ОтецАстафийНеизвестно г.р.
Дети
Чашина Васса Петрова1780 г.р.
Чашин ((Чашин)) Фёдор Петров1785 г.р.Показать еще 6
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Астафий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Чашина Васса Петрова
Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Чашин ((Чашин)) Фёдор Петров
Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Чашина Акулина Петрова
Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Чашин ((Чашин)) Никита Петров
Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Чашин ((Чашин)) Михаил Петров
Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Чашина Аксинья Петрова
Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Чашина Ксения Петрова
Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Чашин ((Чашин)) Константин Петров
Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев
Смерть
1821