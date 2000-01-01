(Чашина) Пелагея Астафьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васса Петрова
Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Чашин Фёдор Петров
Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Акулина Петрова
Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Чашин Никита Петров
Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Чашин Михаил Петров
Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Аксинья Петрова
Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1821