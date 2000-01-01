(Чашина) Пелагея Астафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чашина) Пелагея Астафьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1821

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васса Петрова

Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Чашин Фёдор Петров

Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Акулина Петрова

Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Чашин Никита Петров

Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Чашин Михаил Петров

Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Аксинья Петрова

Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Чашин Константин Петров

Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Чашин Пётр Прокофьев

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1821
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