(Чашина) Пелагея Астафьева 1758 — найти родственников по фамилии на Familio

(Чашина) Пелагея Астафьева

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 1758

умерла 1821

Отец
АстафийНеизвестно г.р.
Дети
Чашина Васса Петрова1780 г.р.
Чашин ((Чашин)) Фёдор Петров1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Астафий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Чашина Васса Петрова

Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Чашин ((Чашин)) Фёдор Петров

Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Чашина Акулина Петрова

Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Чашин ((Чашин)) Никита Петров

Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Чашин ((Чашин)) Михаил Петров

Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Чашина Аксинья Петрова

Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Чашина Ксения Петрова

Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Чашин ((Чашин)) Константин Петров

Отец ребёнка: Чашин ((Чашин)) Пётр Прокофьев

Смерть
1821

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