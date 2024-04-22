Авилова (Самохина) Варвара Давидовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1911 ст.
Дочь: Жилина Анна Никитична
Отец ребёнка: Авилов Никита Трофимович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Авилов Никита Трофимович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Авилова Александра Никитична
Отец ребёнка: Авилов Никита Трофимович
Смерть
Неизвестно