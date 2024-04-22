Авилова (Самохина) Варвара Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авилова (Самохина) Варвара Давидовна

Место рождения

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

21.11.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886 ст.

Отец: Самохин Давыд Григорьев

Мать: Самохина Анастасия Алексеева

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.09.1911 ст.

Дочь: Жилина Анна Никитична

Отец ребёнка: Авилов Никита Трофимович

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Авилов Николай Никитович

Отец ребёнка: Авилов Никита Трофимович

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Авилова Александра Никитична

Отец ребёнка: Авилов Никита Трофимович

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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