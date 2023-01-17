Семейкина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семейкина Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семейкин Семен

Бушланово, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семейкин Николай

Отец ребёнка: Семейкин Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семейкин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семейкин Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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