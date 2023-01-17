Семейкина Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семейкин Семен
Бушланово, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семейкин Николай
Отец ребёнка: Семейкин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семейкин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семейкин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно