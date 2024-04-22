Леонов Василий Власов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около ?.01.1818
Сын: Леонов Михаил Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Матрена
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
12.04.1825 ст.
Рождение ребёнка
Около ?.01.1827
Сын: Леонов Петр Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Евдокия Федотова (Вна)
Рождение ребёнка
Около ?.09.1833
Сын: Леонов Степан Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Евдокия Федотова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Авдотья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Евдокия Федотова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Матрена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1848