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Леонов Василий Власов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Леонов Влас Афанасьев (Ич)

Мать: Авдотья Павлова(вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около ?.01.1818

Сын: Леонов Михаил Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Матрена

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
12.04.1825 ст.

Жена: Леонова Евдокия Федотова (Вна)

Рождение ребёнка
Около ?.01.1827

Сын: Леонов Петр Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Евдокия Федотова (Вна)

Рождение ребёнка
Около ?.09.1833

Сын: Леонов Степан Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Евдокия Федотова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Авдотья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Евдокия Федотова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Матрена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1848
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