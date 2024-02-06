Перфильев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1890
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1890
Рождение ребёнка
17.02.1913
Сын: Перфильев Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Перфильева Софья Николаевна
Рождение ребёнка
07.01.1915
Сын: Перфильев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Перфильева Софья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948