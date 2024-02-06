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Перфильев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1890

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1890

Отец: Перфильев Александр Сергеевич

Мать: Перфильева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1913

Сын: Перфильев Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Перфильева Софья Николаевна

Рождение ребёнка
07.01.1915

Сын: Перфильев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Перфильева Софья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Софья Николаевна

Смерть
1948
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