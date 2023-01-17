Потапова Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Фёкла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Потапов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Потапов Степан Иванович

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: Вера Степановна

Отец ребёнка: Потапов Степан Иванович

Антропово, Чехов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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