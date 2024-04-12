Попов Дмитрий Панфилович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Попов Панфил Устинович
Мать: Попова ?
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Попова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
1846
Сын: Попов Клементий Дмитриевич
Мать ребёнка: Попова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Попова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Попова Анна Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Лукинична
Смерть
Неизвестно