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Попов Дмитрий Панфилович

Место рождения

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Попов Панфил Устинович

Мать: Попова ?

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Попов Викула Дмириевич

Мать ребёнка: Попова Анна Лукинична

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Попов Клементий Дмитриевич

Мать ребёнка: Попова Анна Лукинична

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Попова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Попова Анна Лукинична

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Лукинична

Смерть
Неизвестно
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