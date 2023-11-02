Баженов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Баженов Иван

Мать: Баженова Мария ?

Смерть
1996
Узбекистан
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