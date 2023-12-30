Зива Ефимий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Зива Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Зива Зивенко Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Зива Зивенко Елена Александровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Зива Зивенко Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Зива Зивенко Елена Александровна
Рождение ребёнка
15.09.1915
Дочь: Елисавета Ефимовна
Мать ребёнка: Зива Зивенко Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно