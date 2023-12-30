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Зива Ефимий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Зива Андрей Кириллович

Мать: Шерстюк Параскева Евсеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Зива Зивенко Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Зива Зивенко Елена Александровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Зива Зивенко Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Зива Зивенко Елена Александровна

Рождение ребёнка
15.09.1915

Дочь: Елисавета Ефимовна

Мать ребёнка: Зива Зивенко Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зива Зивенко Елена Александровна

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