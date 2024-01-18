Козлова (Федорова) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1993
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1993
Отец: Федоров Константин Эдуардович
Мать: Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Дмитрий
Рождение ребёнка
29.12.2013
Дочь: Козлова (Федорова) Татьяна Дмитриевна (Алексеевна)
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
07.05.2018
Дочь: Козлова Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий