Козлова (Федорова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Федорова) Надежда Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1993

Отец: Федоров Константин Эдуардович

Мать: Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Дмитрий

Рождение ребёнка
29.12.2013

Дочь: Козлова (Федорова) Татьяна Дмитриевна (Алексеевна)

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
07.05.2018

Дочь: Козлова Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий

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