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Брацун Демьян Павлов

Место рождения

Бубновщина, Чернігівська область

Дата рождения

01.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880

Отец: Брацун Павел Евфимов

Мать: Брацун (Побрус) Феодора Корнилиева

Бубновщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1903

Сын: Брацун Петр Демьянович

Мать ребёнка: Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова

Бубновщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1904

Дочь: Шурло (Брацун) Прасковья Демьяновна

Мать ребёнка: Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова

Бубновщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Брацун Максим Демьянович

Мать ребёнка: Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова

Бубновщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Брацун Марфа Демьяновна

Мать ребёнка: Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова

Бубновщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Брацун Василий Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Бубновщина, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Брацун Григорий Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Бубновщина, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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