Брацун Демьян Павлов
Место рождения
Дата рождения01.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880
Рождение ребёнка
16.01.1903
Мать ребёнка: Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова
Рождение ребёнка
14.10.1904
Дочь: Шурло (Брацун) Прасковья Демьяновна
Мать ребёнка: Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова
Рождение ребёнка
13.05.1907
Мать ребёнка: Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова
Рождение ребёнка
25.06.1909
Дочь: Брацун Марфа Демьяновна
Мать ребёнка: Брацун (Кизим) Евфросинья Антонова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Брацун Василий Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Брацун Григорий Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно