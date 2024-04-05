Zawistowska,Jakubowska Elżbieta
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти20.03.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zawistowski ?
Рождение ребёнка
28.03.1810
Дочь: Staniec,Kurak (Jakubowska) Marianna
Отец ребёнка: Jakubowski Mikołaj
Łętownica/Andrzejewo akt 113/1810
Смерть
20.03.1825
Łętownica/Andrzejewo akt 22/1825