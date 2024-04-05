Zawistowska,Jakubowska Elżbieta Около 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиZawistowska,Jakubowska Elżbieta

Zawistowska,Jakubowska Elżbieta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

20.03.1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zawistowski ?

Рождение ребёнка
28.03.1810

Дочь: Staniec,Kurak (Jakubowska) Marianna

Отец ребёнка: Jakubowski Mikołaj

Łętownica/Andrzejewo akt 113/1810
Смерть
20.03.1825
Łętownica/Andrzejewo akt 22/1825

Мы используем куки для улучшения работы сайта.