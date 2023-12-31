Гранкина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Авдотья Елисеева
Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Федосья Елисеева
Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Настасья Елисеева
Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гранкин Лука Елисеев
Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гранкин Филипп
Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гранкин Марк Елисеев
Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно