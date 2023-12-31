Гранкина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Гранкин Кирик Елисеев

Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Авдотья Елисеева

Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Федосья Елисеева

Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Настасья Елисеева

Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гранкин Лука Елисеев

Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гранкин Филипп

Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гранкин Марк Елисеев

Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гранкин Евсей Елисеев

Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гранкин Григорий Елисеев

Отец ребёнка: Гранкин Елисей Акимов

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранкин Елисей Акимов

Смерть
Неизвестно
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