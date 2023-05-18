Иванов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Антон

Иванов Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1984

Отец: Иванов Геннадий

Мать: Иванова (тагирова) Роза

Рождение ребёнка
17.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (разборщикова) Галина

Рождение ребёнка
08.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (разборщикова) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (разборщикова) Галина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close