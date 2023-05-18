Иванов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1984
Отец: Иванов Геннадий
Мать: Иванова (тагирова) Роза
Рождение ребёнка
17.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (разборщикова) Галина
Рождение ребёнка
08.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (разборщикова) Галина
Бракосочетание
Неизвестно