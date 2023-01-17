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- Прасковья Ивановна

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Место рождения

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1733 ст.

Дата смерти

Около 1780 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1759 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1770 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Дочь: Бакулина Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Бакулин Михаил Антонович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Бакулин Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Бакулин Михаил Антонович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Бакулина Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Бакулин Михаил Антонович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Бакулин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Бакулин Михаил Антонович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Бакулин Родион Михайлович

Отец ребёнка: Бакулин Михаил Антонович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Бакулин Осип Михайлович

Отец ребёнка: Бакулин Михаил Антонович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Бакулина Маремьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бакулин Михаил Антонович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Дочь: Бакулина Прасковья' Михайловна

Отец ребёнка: Бакулин Михаил Антонович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1780 ст.
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