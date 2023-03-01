Нестеров Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1935

Сын: Нестеров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Нестеров Анна Алексеевна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1941
Диксон, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Несчастный случай
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