Нестеров Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров Степан
Рождение ребёнка
04.11.1935
Мать ребёнка: Нестеров Анна Алексеевна
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1941
Диксон, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Несчастный случай