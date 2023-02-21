Куцейко Карл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцейко Карл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Желковская Александра Карловна

Мать ребёнка: Шварц Констанция

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Куцейко Болеслава Карловна

Мать ребёнка: Шварц Констанция

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шварц Констанция

Смерть
Неизвестно
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