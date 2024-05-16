Яковлев Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Яковлев Андрей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
1871
Сын: Яковлев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Яковлева Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Яковлева Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Яковлев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Яковлева Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Яковлева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Яковлева Клавдия Алексеевна
Смерть
Неизвестно