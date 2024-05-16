Яковлев Михаил Андреевич 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлев Михаил Андреевич

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Яковлев Андрей Яковлевич

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Яковлева Клавдия Алексеевна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Яковлев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Яковлева Клавдия Алексеевна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Яковлев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Яковлева Клавдия Алексеевна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Яковлев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Яковлева Клавдия Алексеевна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Яковлева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Яковлева Клавдия Алексеевна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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