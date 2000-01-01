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Никуличев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Никуличев Иван Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никуличев Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никуличев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никуличев Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никуличева Вера Ивановна

Смерть
1904
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