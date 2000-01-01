Никуличев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Никуличев Иван Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никуличев Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никуличев Пётр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никуличев Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никуличева Вера Ивановна
Смерть
1904