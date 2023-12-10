Мамаева Матрена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
29.04.1918
Нечаевка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Жених деревни Нечаевки гражданин крестьянин Яков Александров Денисов первым браком, 21год. Невеста гражданка Матрена Яковлева Мамаева первым браком. Поручители: по жениху - граждане Алексей Егоров Ден... Показать все
Смерть
Неизвестно