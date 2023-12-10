Мамаева Матрена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева Матрена Яковлева

Мамаева Матрена Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1918

Муж: Мамаев Яков Александрович

Нечаевка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Жених деревни Нечаевки гражданин крестьянин Яков Александров Денисов первым браком, 21год. Невеста гражданка Матрена Яковлева Мамаева первым браком. Поручители: по жениху - граждане Алексей Егоров Ден... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close