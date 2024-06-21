Еремеев Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еремеев Юрий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай (отравился таблетками в 5 лет)
Похороны
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область