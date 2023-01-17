Поздняков Руслан Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Позднякова Лилия Борисовна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Позднякова Лилия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно