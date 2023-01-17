Поздняков Руслан Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняков Руслан Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Позднякова Лилия Борисовна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Позднякова Лилия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Лилия Борисовна

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