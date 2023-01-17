Лапшин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Лапшин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Лапшина Дарья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Дарья Даниловна

Смерть
2008
Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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