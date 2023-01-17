Лапшин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Лапшин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Лапшина Дарья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапшина Дарья Даниловна
Смерть
2008
Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область