Калдыркаев Леонид Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калдыркаев Леонид Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1973

Отец: Калдыркаев Павел Васильевич

Мать: Калдыркаева Тамара Ивановна

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