Гурьева (Щуплецова) Ирина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Щуплецова) Ирина Дмитриева

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Место рождения

Белоярка 1-я, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1714 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1741 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щуплецов Дмитрий Космин

Мать: не указана

Белоярка 1-я, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Гурьев Яков Михайлов

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Фёдоров

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Фёдоров

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Сын: Гурьев Василий Михайлов отец не точно

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Фёдоров

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Михаил Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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