Гурьева (Щуплецова) Ирина Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щуплецов Дмитрий Космин
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Сын: Гурьев Яков Михайлов
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Сын: Гурьев Василий Михайлов отец не точно
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Фёдоров
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно