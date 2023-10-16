Вьялкина Федора Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти25.08.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Вьялкин Василий Степанович
Отец ребёнка: Вьялкин Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Вьялкин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Вьялкин Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Вьялкин Стефан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1879