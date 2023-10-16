Вьялкина Федора Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Федора Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

25.08.1879

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Вьялкин Василий Степанович

Отец ребёнка: Вьялкин Стефан Петрович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Вьялкин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Вьялкин Стефан Петрович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Вьялкин Антон Степанович

Отец ребёнка: Вьялкин Стефан Петрович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Стефан Петрович

Смерть
25.08.1879
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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