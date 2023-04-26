Елисей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисей Петров

Елисей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Между 1709 и 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Между 1752 и 1756 г.р.
1762 г.р.
1768 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Петр Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1752 и 1756

Сын: Иван Елисеев

Мать ребёнка: Аксинья Семенова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Федор Елисеев

Мать ребёнка: Аксинья Семенова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Никита Елисеев

Мать ребёнка: Аксинья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Семенова

Смерть
1813
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close