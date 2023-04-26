Елисей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Петр Петров
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1756
Сын: Иван Елисеев
Мать ребёнка: Аксинья Семенова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Федор Елисеев
Мать ребёнка: Аксинья Семенова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Никита Елисеев
Мать ребёнка: Аксинья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Семенова
Смерть
1813