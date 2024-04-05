Kulasińska (Iwańska) Anna Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kulasińska (Iwańska) Anna

Место рождения

Łączka/Długosiodło

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

12.11.1842

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Iwański Walenty

Мать: Iwańska (Mech) Dorota

Łączka/Długosiodło
Бракосочетание
21.11.1831

Муж: Kulasiński Jan

Łączka/.Długosiodło akt 12/1831
Рождение ребёнка
26.09.1832

Дочь: (Kulasińska) Józefa

Отец ребёнка: Kulasiński Jan

Kierz/Poręba akt 85/1832
Рождение ребёнка
13.03.1836

Дочь: Marcinkiewicz (Kulasińska) Franciszka

Отец ребёнка: Kulasiński Jan

Kierz/Poręba akt 33/1836
Рождение ребёнка
25.06.1838

Сын: Kulasiński Piotr

Отец ребёнка: Kulasiński Jan

Kierz/Poręba akt 62/1838
Рождение ребёнка
24.01.1841

Дочь: (Kulasińska) Marianna Apolonia

Отец ребёнка: Kulasiński Jan

Kierz/Poręba akt 16/1841
Смерть
12.11.1842
Kierz/Poręba akt 44/1842

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