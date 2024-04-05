Kulasińska (Iwańska) Anna
Место рожденияŁączka/Długosiodło
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти12.11.1842
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Iwański Walenty
Мать: Iwańska (Mech) Dorota
Łączka/Długosiodło
Бракосочетание
21.11.1831
Муж: Kulasiński Jan
Łączka/.Długosiodło akt 12/1831
Рождение ребёнка
26.09.1832
Дочь: (Kulasińska) Józefa
Отец ребёнка: Kulasiński Jan
Kierz/Poręba akt 85/1832
Рождение ребёнка
13.03.1836
Дочь: Marcinkiewicz (Kulasińska) Franciszka
Отец ребёнка: Kulasiński Jan
Kierz/Poręba akt 33/1836
Рождение ребёнка
25.06.1838
Сын: Kulasiński Piotr
Отец ребёнка: Kulasiński Jan
Kierz/Poręba akt 62/1838
Рождение ребёнка
24.01.1841
Дочь: (Kulasińska) Marianna Apolonia
Отец ребёнка: Kulasiński Jan
Kierz/Poręba akt 16/1841
Смерть
12.11.1842
Kierz/Poręba akt 44/1842