Линдер (Мусина-Пушкина) Мария Владимировна
женский, родилась Неизвестно
ОтецМусин-Пушкин Владимир Алексеевич31.03.1798 г.р.
МатьМусина-Пушкина (Шернваль) Эмилия Карловна29.01.1810 г.р.
Супруги
Линдер Константин Карлович07.09.1836 г.р.
Дети
Де Понт (Линдер) Эмили Магдалена19.04.1861 г.р.
Линдер Хьялмар27.04.1862 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
19.04.1861
Дочь: Де Понт (Линдер) Эмили Магдалена
Отец ребёнка: Линдер Константин Карлович
Рождение ребёнка
27.04.1862
Сын: Линдер Хьялмар
Отец ребёнка: Линдер Константин Карлович
деревня Китаяярви, Нурмиярви, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.03.1863
Дочь: Тернгрен (Линдер) Мария
Отец ребёнка: Линдер Константин Карлович
Усадьба Китаяа, Китаяярви, Нурмиярви, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.11.1865
Сын: Линдер Вальдемар Константинович
Отец ребёнка: Линдер Константин Карлович
Усадьба Китаяа, Китаяярви, Нурмиярви, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя