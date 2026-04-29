Линдер (Мусина-Пушкина) Мария Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Линдер (Мусина-Пушкина) Мария Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич31.03.1798 г.р.
Мать
Мусина-Пушкина (Шернваль) Эмилия Карловна29.01.1810 г.р.
Супруги
Линдер Константин Карлович07.09.1836 г.р.
Дети
Де Понт (Линдер) Эмили Магдалена19.04.1861 г.р.
Линдер Хьялмар27.04.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Мать: Мусина-Пушкина (Шернваль) Эмилия Карловна

Бракосочетание
1860

Муж: Линдер Константин Карлович

Рождение ребёнка
19.04.1861

Дочь: Де Понт (Линдер) Эмили Магдалена

Отец ребёнка: Линдер Константин Карлович

Рождение ребёнка
27.04.1862

Сын: Линдер Хьялмар

Отец ребёнка: Линдер Константин Карлович

деревня Китаяярви, Нурмиярви, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя

Рождение ребёнка
18.03.1863

Дочь: Тернгрен (Линдер) Мария

Отец ребёнка: Линдер Константин Карлович

Усадьба Китаяа, Китаяярви, Нурмиярви, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя

Рождение ребёнка
28.11.1865

Сын: Линдер Вальдемар Константинович

Отец ребёнка: Линдер Константин Карлович

Усадьба Китаяа, Китаяярви, Нурмиярви, Великое Княжество Финляндское, Российская Империя

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