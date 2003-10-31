Арчаков Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1966
Дата смерти31.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1966
Отец: Арчаков Анатолий
Мать: Арчакова Вера Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юнкина Елена
Рождение ребёнка
26.03.1987
Дочь: Скибко Юля Викторовна
Мать ребёнка: Юнкина Елена
Рождение ребёнка
05.01.1989
Дочь: Арчакова Алиса Викторовна
Мать ребёнка: Юнкина Елена
Смерть
31.10.2003