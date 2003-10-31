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Арчаков Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1966

Дата смерти

31.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1966

Отец: Арчаков Анатолий

Мать: Арчакова Вера Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнкина Елена

Рождение ребёнка
26.03.1987

Дочь: Скибко Юля Викторовна

Мать ребёнка: Юнкина Елена

Рождение ребёнка
05.01.1989

Дочь: Арчакова Алиса Викторовна

Мать ребёнка: Юнкина Елена

Смерть
31.10.2003

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