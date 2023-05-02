Анохин Владимер Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1989
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.2012
Мать ребёнка: Андрюшина Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
26.05.2013
Дочь: Анохина Василиса Владимеровна
Мать ребёнка: Андрюшина Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
12.11.2015
Дочь: Анохина Даша Владимеровна
Мать ребёнка: Андрюшина Валентина Андреевна