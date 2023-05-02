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Анохин Владимер Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Павлюченко Надежда Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрюшина Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
14.07.2012

Сын: Анохин Юрий Владимерович

Мать ребёнка: Андрюшина Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
26.05.2013

Дочь: Анохина Василиса Владимеровна

Мать ребёнка: Андрюшина Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
12.11.2015

Дочь: Анохина Даша Владимеровна

Мать ребёнка: Андрюшина Валентина Андреевна

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