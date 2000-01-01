Вшивцева Екатерина Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Дарья Перфилова
Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Парфильев
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Вшивцев Аристарх Перфилович
Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Парфильев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Клешнина Евдокия Перфилова
Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Парфильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Парфильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795