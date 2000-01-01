Вшивцева Екатерина Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Екатерина Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Дарья Перфилова

Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Парфильев

Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Вшивцев Аристарх Перфилович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Парфильев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Клешнина Евдокия Перфилова

Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Парфильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Антип Перфилович

Отец ребёнка: Вшивцев Парфил Парфильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Парфил Парфильев

Смерть
После 1795
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