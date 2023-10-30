Васильев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Яков

Васильев Яков

avatar

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1643 ст.

Дата смерти

До 1745 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1689 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1701 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
До 1745 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.