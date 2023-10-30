Васильев Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1643 ст.
Дата смертиДо 1745 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1745 ст.