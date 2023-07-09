Ерин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.12.1956

Жена: Ерина (Мещерякова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1957

Дочь: Ларионова (Ерина) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Ерина (Мещерякова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: (Ерина) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Ерина (Мещерякова) Клавдия Ивановна

Место жительства
1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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