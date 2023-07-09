Ерин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.12.1956
Рождение ребёнка
08.11.1957
Дочь: Ларионова (Ерина) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Ерина (Мещерякова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: (Ерина) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Ерина (Мещерякова) Клавдия Ивановна
Место жительства
1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно