Игнатьев Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения29.01.1832
Дата смерти03.07.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1832
Место жительства
С 1859 по 1860
г. Пекин, Китай
Место жительства
С 1864 по 1877
г. Константинополь, Османская империя
Смерть
03.07.1908
с. Круподеринцы, Бердичевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1908
с. Круподеринцы, Бердичевский уезд Киевской губернии