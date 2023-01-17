Игнатьев Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Николай Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

29.01.1832

Дата смерти

03.07.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1832
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1859 по 1860
г. Пекин, Китай
Место жительства
С 1864 по 1877
г. Константинополь, Османская империя
Смерть
03.07.1908
с. Круподеринцы, Бердичевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1908
с. Круподеринцы, Бердичевский уезд Киевской губернии
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