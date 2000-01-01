Таргариен Рейгар
Место рожденияНе указано
Дата рождения257
Дата смерти281
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
257
Отец: Таргариен Эйрис II
Мать: Таргариен Рейла
Рождение ребёнка
279
Дочь: Таргариен Рейнис
Мать ребёнка: Мартелл Элия
Рождение ребёнка
281
Сын: Сноу Джон
Мать ребёнка: Старк Лианна
Рождение ребёнка
281
Сын: Таргариен Эйгон
Мать ребёнка: Мартелл Элия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старк Лианна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартелл Элия
Смерть
281