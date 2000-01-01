Таргариен Рейгар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Рейгар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

257

Дата смерти

281

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
257

Отец: Таргариен Эйрис II

Мать: Таргариен Рейла

Рождение ребёнка
279

Дочь: Таргариен Рейнис

Мать ребёнка: Мартелл Элия

Рождение ребёнка
281

Сын: Сноу Джон

Мать ребёнка: Старк Лианна

Рождение ребёнка
281

Сын: Таргариен Эйгон

Мать ребёнка: Мартелл Элия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старк Лианна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартелл Элия

Смерть
281
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