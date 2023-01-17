Акишина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акишина Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1927

Дочь: Герасимова Зоя Ильинична

Отец ребёнка: Акишин Илья Федорович

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Акишин Илья Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Акишин Илья Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Акишин Илья Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акишин Илья Федорович

Смерть
Неизвестно
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