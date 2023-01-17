Акишина Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1927
Дочь: Герасимова Зоя Ильинична
Отец ребёнка: Акишин Илья Федорович
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Акишин Илья Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Акишин Илья Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Акишин Илья Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно