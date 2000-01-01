Тараторина Татьяна Кирильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Тараторин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараторин Александр Федорович
Отец ребёнка: Тараторин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараторин Степан Федорович
Отец ребёнка: Тараторин Федор
Смерть
Неизвестно