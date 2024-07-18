Никифор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1811 и 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1813
Отец: Михаил Федорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Николай Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1847
Сын: Игнатий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Настасья Никифорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1845
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1848
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Онисья Никифорова
Мать ребёнка: Марфа Ивановна-Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Степан Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно