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Никифор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1811 и 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.
1812 г.р.
Между 1812 и 1818 г.р.

Дети

1836 г.р.
Между 1841 и 1847 г.р.
1842 г.р.
Между 1842 и 1848 г.р.
Между 1842 и 1845 г.р.
1847 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1813

Отец: Михаил Федорович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна-Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
1836

Сын: Николай Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1847

Сын: Игнатий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Настасья Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1845

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1848

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Онисья Никифорова

Мать ребёнка: Марфа Ивановна-Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Степан Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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