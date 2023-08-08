Векова Анисимова (Архипова) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Петров Егор
Мать: Егорова Матрена
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Веков Федор Анисимович
Рождение ребёнка
15.07.1869
Сын: Веков Осип Федорович
Отец ребёнка: Веков Федор Анисимович
Бракосочетание
12.05.1872
Рождение ребёнка
11.07.1872
Отец ребёнка: Веков Федор Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Веков Федор Анисимович
Смерть
Неизвестно