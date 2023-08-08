Векова Анисимова (Архипова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векова Анисимова (Архипова) Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Петров Егор

Мать: Егорова Матрена

Рождение ребёнка
1867

Сын: Веков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Веков Федор Анисимович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.07.1869

Сын: Веков Осип Федорович

Отец ребёнка: Веков Федор Анисимович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
12.05.1872

Муж: Веков Федор Анисимович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.07.1872

Сын: Веков Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Веков Федор Анисимович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Герман Федорович

Отец ребёнка: Веков Федор Анисимович

Смерть
Неизвестно
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