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Кобылецкий Юлиан Иосифович

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Место рождения

Сокиричі, Sikirycze obwod wołyński

Дата рождения

01.10.1883

Дата смерти

18.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883

Отец: Кобылецкий Иосиф Семенович

Мать: Кобылецкая Елизавета Васильевна

Сокиричі, Sikirycze obwod wołyński
Бракосочетание
10.08.1910

Жена: Kobyłecka Maria

Бракосочетание
28.10.1928

Жена: Kobyłecka Nadzieja (Maria)

Развод
Неизвестно

Жена: Kobyłecka Maria

Смерть
18.05.1939
Torun, Toruń County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland
Похороны
?.05.1939
Toruń
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