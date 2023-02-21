Кобылецкий Юлиан Иосифович
Место рожденияСокиричі, Sikirycze obwod wołyński
Дата рождения01.10.1883
Дата смерти18.05.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883
Сокиричі, Sikirycze obwod wołyński
Бракосочетание
10.08.1910
Жена: Kobyłecka Maria
Бракосочетание
28.10.1928
Развод
Неизвестно
Жена: Kobyłecka Maria
Смерть
18.05.1939
Torun, Toruń County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland
Похороны
?.05.1939
Toruń