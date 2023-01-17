Бадигульземал Баязит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Зюбийда Шамсутдин
Отец ребёнка: Шамсутдин Токтомыш
Рождение ребёнка
05.04.1854 ст.
Сын: Мустафа Шамсутдин
Отец ребёнка: Шамсутдин Токтомыш
Рождение ребёнка
27.04.1857 ст.
Сын: Муртаза Шамсутдин
Отец ребёнка: Шамсутдин Токтомыш
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамсутдин Токтомыш
Смерть
Неизвестно