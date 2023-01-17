Бадигульземал Баязит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадигульземал Баязит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Зюбийда Шамсутдин

Отец ребёнка: Шамсутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1854 ст.

Сын: Мустафа Шамсутдин

Отец ребёнка: Шамсутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1857 ст.

Сын: Муртаза Шамсутдин

Отец ребёнка: Шамсутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсутдин Токтомыш

Смерть
Неизвестно
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