Вязовая Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовая Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1924

Дата смерти

09.02.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
09.02.2023
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